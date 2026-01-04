قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أدهم دفع حياته دفاعا عن صديقه.. تفاصيل مقـ.تل عامل دليفري بالمنيرة الغربية| صور

الضحية
الضحية
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مقتل عامل دليفري يُدعى "أدهم"، بعد تعرضه للطعن بسلاح أبيض على يد عاطل وآخرين أثناء محاولته الدفاع عن صديقين له من الاعتداء في أحد الشوارع.

التصريح بدفن الجثة

وأمرت النيابة بتشريح جثة "أدهم" للتأكد من أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت التحريات، التي شملت فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، أن "أدهم" حاول منع المتهمين من استكمال اعتدائهم على أصدقائه، إلا أن المتهم الرئيسي "محمد" طعنه بقلبه، ما أدى إلى وفاته رغم محاولة إسعافه إلى المستشفى.

وأفاد ابن عم المجني عليه بأن الضحية كان يؤدي عمله كدليفري لدى أحد المطاعم، وتوقف للدفاع عن أصدقائه أثناء توصيله طلبا، إلا أن المتهمين لم يترددوا في الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، ما أسفر أيضاً عن إصابة آخرين، توفي أحدهم متأثراً بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، فيما أمرت النيابة بتشريح جثة "أدهم" والتصريح بدفنها، واستمرار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

بالصور

