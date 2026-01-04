منعته من الغش.. إخلاء سبيل طالب ووالدته تعديا على معلمة بسلاح أبيض بأكتوبر

أخلت النيابة العامة بأكتوبر، سبيل طالب ووالدته على خلفية اتهامهما بالتعدي على معلمة باستخدام سلاح أبيض، بعد قيام المدرسة بمنعه من الغش أثناء أداء الامتحان.

وكشفت التحريات الأمنية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة لم تُسجل رسميًا ببلاغات، وأوضح التحقيق أن المشاجرة نشبت بين الطالب ووالدته من جهة والمعلمة من جهة أخرى، ما أسفر عن إصابة الأخيرة بسحجات في الوجه، وجميع الأطراف مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وبحسب التحريات، بدأت الأزمة عندما منعت المعلمة الطالب من الغش داخل اللجنة، ما دفعه للتعدي عليها بالسب، وعقب انتهاء الامتحان توجهت المدرسة إلى منزل الطالب لمعاتبة والدته، فاندلعت مشادة كلامية تدخل خلالها الطالب وهو مشهر بالسلاح الأبيض، وشاركته والدته بالاعتداء على المعلمة بالضرب، مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية الطالب ووالدته مع السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأقرا بالاعتداء على المعلمة بسبب منع الطالب من الغش، فيما أكدت والدته مشاركتها في الاعتداء أثناء المشاجرة أمام منزلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.