قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

منعته من الغش.. إخلاء سبيل طالب ووالدته تعديا على معلمة بسلاح أبيض بأكتوبر

الواقعة
الواقعة
ندى سويفى

أخلت النيابة العامة بأكتوبر، سبيل طالب ووالدته على خلفية اتهامهما بالتعدي على معلمة باستخدام سلاح أبيض، بعد قيام المدرسة بمنعه من الغش أثناء أداء الامتحان.

وكشفت التحريات الأمنية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة لم تُسجل رسميًا ببلاغات، وأوضح التحقيق أن المشاجرة نشبت بين الطالب ووالدته من جهة والمعلمة من جهة أخرى، ما أسفر عن إصابة الأخيرة بسحجات في الوجه، وجميع الأطراف مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وبحسب التحريات، بدأت الأزمة عندما منعت المعلمة الطالب من الغش داخل اللجنة، ما دفعه للتعدي عليها بالسب، وعقب انتهاء الامتحان توجهت المدرسة إلى منزل الطالب لمعاتبة والدته، فاندلعت مشادة كلامية تدخل خلالها الطالب وهو مشهر بالسلاح الأبيض، وشاركته والدته بالاعتداء على المعلمة بالضرب، مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية الطالب ووالدته مع السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأقرا بالاعتداء على المعلمة بسبب منع الطالب من الغش، فيما أكدت والدته مشاركتها في الاعتداء أثناء المشاجرة أمام منزلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة اخلاء سبيل طالب ووالدت سلاح أبيض التعدي على معلمة باستخدام سلاح أبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

إلياس رحباني

فى ذكراه.. إلياس رحباني مسيرة فنية طويلة

هبة السيسي

بعد خضوعها لعملية جراحية.. هبة السيسي تطمئن جمهورها

"القومي للترجمة" ينظم ندوة لمناقشة كتاب "التراث الثقافي غير المستغل"

القومي للترجمة ينظم ندوة لمناقشة كتاب «التراث الثقافي غير المستغل»

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد