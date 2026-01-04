قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحالة سايس للجنايات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بمنطقة الساحل

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سايس متهم بممارسة أعمال البلطجة داخل موقف سيارات بمنطقة الساحل في محافظةالقاهرة للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة سايس أعمال البلطجة

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

بيراميدز يجتمع مع الأجهزة بقطاع الناشئين لإنهاء أزمة المستحقات المالية

ريال مدريد ضد بيتيس.. تشكيلة الفريق المتوقعة بدون مبابي

البطل القومي في مالي.. سينايكو يحافظ على آمال بلاده في أمم أفريقيا

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

