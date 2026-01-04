إحالة سايس للجنايات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بمنطقة الساحل

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سايس متهم بممارسة أعمال البلطجة داخل موقف سيارات بمنطقة الساحل في محافظةالقاهرة للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.