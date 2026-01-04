قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
حوادث

إحالة المتهم يسرقة أموال رجل أعمال سوري فى القاهرة للجنايات

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية صاحب شركة سياحة وسوري و6 آخرين للجنايات لاتهامهم بسرقة رجل أعمال سوري.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية المبينة وصفاً وقيماً بالأوراق  المملوكين للمجني عليه بطريق الإكراه بأن تكالبوا عليه وكان ذلك بالطريق العام، وباغته المتهمون بجذبه داخل سيارة ميز علامتها عنوتاً عنه و تكالبوا عليه وتعدوا عليه بالضرب بان كالوا له عدة ضربات استقرت بأجزاء متفرقة من جسده و إحداث ما به من إصابات الموصوفة بـ الطبي، و أقصوه بعيدا عن أعين الخلق للحول بينه وبين الاستنجاد بهم وجابوا به عدة بقاع جهلها المجني عليه، حتي أرشد مكان تواجد المبالغ المالية بمنزله الذي أرشدهم عن عنوانه و سلبوا منه مفتاح منزله عنوه و دلفوا إليه و سلبوا أمواله وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه والاستيلاء على أمواله والفرار بها.


كما قاموا بخطف المجني عليه بجذبه داخل سيارة ميز علامتها كرهاً عنه وأقصوه بعيداً عن أعين الخلق للحول بينه وبين الاستنجاد بالمارة و جابوا به عدة بقاع جهلها المجني عليه لنيل مقصدهم محل الاتهام الأول.


كما أن المتهمين من الأول وحتى الثالث انتحلوا صفة رسمية " ضباط وأفراد شرطة " من صفات رجال السلطة القضائية العامة المخول لهم القبض والتفتيش دون أن تكون لهم الصفة الرسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك .
 

إحالة رجل أعمال سوري سوريا سرقة رجل أعمال سوري سرقة في القاهرة

