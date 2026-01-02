الأجهزة الأمنية: السائق تعدى على فتاة عزبة دار السلام وتنتظر الزواج منه

أحال جهات التحقيق المختصة سائق عزبة دار السلام المتهم بهتك عرض طالبة بغير قوة أو تقييد إلي الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال مجري التحريات

شهادة مجري التحريات

شهد رائد شرطة بأن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم لوقعة هتك عرض المجني أن لامس مواطن عفتها برضاً منها وبغير قوة او تحديد حيث جمعته بالفتاة علاقة حب وهى من ذهبت لمنزله واقامت معه علاقه وكان قد وعدها بالزواج فور أن تبلغ السن القانوني.

شهادة والدة الضحية

وشهدت الأم خلال التحقيقات أن ابنتها أبلغتها بقيام المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج برضاً منها بغير قوة أو تهديد، وانتهت باتهامها للمتهم بهتك عرض ابنتها

أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها وهي طفلة والتي لم تبلغ الثمانية عشر ميلادياً بغير قوة أو تقييد بأن لامس مواطن عفتها برضاً منها .

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".