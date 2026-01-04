تفاصيل معاقبة عاطلين بالمشدد 3 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات في مصر القديمة.

تفاصيل الواقعة



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مصر القديمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار، وأسفر الفحص عن ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان وذلك أثناء قيامهما بأعمال الحفر، كما عُثر على حفرة بالطابق الأرضي عمقها متران، وضُبطت بحوزتهما أدوات تُستخدم في التنقيب عن الآثار وسلم.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والثراء السريع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق