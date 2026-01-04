قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

احتجاز تلميذة.. النيابة الإدارية بالغربية تحيل 4 موظفين بمدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية

محمد غالي

تداولت واقعة احتجاز تلميذة داخل إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الغربية بعد انتهاء اليوم الدراسي، ما أدى لتعريض حياتها للخطر، وذلك عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى بلاغ الإدارة التعليمية بشأن الواقعة، مرفقا بشكوى ذوي التلميذة المجني عليها.

احتجاز تلميذة

فريق النيابة يجري معاينة للمدرسة

انتقل زكي والي، وكيل أول النيابة، إلى مقر المدرسة لإجراء معاينة شاملة لمكان الحادث، واستمع لأقوال عدد من تلاميذ المدرسة وزميلات المجني عليها بالفصل.

وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر السجيني، مدير النيابة، استمعت النيابة إلى والدة الطفلة، التي أكدت عدم عودة ابنتها للمنزل في الموعد المحدد للانصراف يوم 16 نوفمبر الماضي، وقيامها بالبحث عنها حتى الساعة التاسعة والنصف مساء، قبل أن يصطحبها عامل المدرسة، الذي تجاوز سن المعاش، إلى مقر المدرسة لتجد ابنتها مغشيا عليها بفناء المدرسة، ما دفعها لنقلها فورا للمستشفى وحررت محضرا بقسم الشرطة.

استماع شهادة وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم إبلاغه هاتفيا بتاريخ 17 نوفمبر بسقوط تلميذة داخل المدرسة نتيجة احتجازها يوم 16 نوفمبر، وأمر بتشكيل لجنة من المديرية لفحص الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة وزيارة الطفلة للاطمئنان على حالتها الصحية.

تقرير اللجنة يكشف إخلالات بالسلامة

أوضحت اللجنة المشكلة أن المدرسة لم تلتزم بتطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالحفاظ على سلامة التلاميذ، من خلال إغلاق البوابة الحديدية المؤدية للدور الأرضي قبل مواعيد الانصراف الرسمية، ما حال دون خروج التلميذة، التي حاولت الهروب بالقفز من الدور الأول، ما أدى لإصابتها وفقدانها الوعي حتى وصول والدتها وعامل المدرسة.

احتجاز تلميذة

التحقيقات تكشف عن مخالفات المتهمين

أظهرت التحقيقات أن مدير المدرسة السابق أصدر تعليمات بانصراف التلاميذ والعاملين قبل المواعيد الرسمية، دون تعيين إشراف على الأدوار، واعتمد على عامل خدمات انتهت خدمته.

كما تقاعس المدير العام السابق للإدارة التعليمية عن اتخاذ أي إجراء قانوني، وتلاعبت وكيلة المدرسة بدفتر الحضور والانصراف، وانصرفت معلمة الفصل دون التأكد من خلو الفصل من التلاميذ.

وقررت الجهة الإدارية إنهاء تكليف المدير والمدير العام السابق.

توجيه اتهامات بالإهمال الجسيم

وجهت النيابة الإدارية للمتهمين اتهامات بالإهمال الجسيم الذي عرض حياة التلميذة للخطر، بعد تركها وحيدة داخل الفصل وغلق الأبواب الحديدية بين الأدوار، ما دفعها لمحاولة الهروب بالقفز من الدور الأول، لتسقط فاقدة الوعي وتبقى في مكانها نحو سبع ساعات.

احتجاز تلميذة

قرار النيابة

أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي بإحالة 4 من القائمين على إدارة المدرسة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وكلفت الجهة الإدارية المختصة بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على المدارس للتحقق من الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة المتعلقة بسلامة التلاميذ.

شملت قائمة الاتهام المدير السابق للمدرسة، والمدير العام السابق للإدارة التعليمية، ووكيلة المدرسة، ومعلمة الفصل.

