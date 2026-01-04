تعد مربى الجزر باليوسفي والبرتقال من الوصفات المنزلية غير التقليدية التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم المميز، حيث تمتزج حلاوة الجزر الطبيعية مع نكهة الحمضيات المنعشة لتمنح مذاقا متوازنا ومختلفا عن المربى التقليدية.

ميكس فيتامين سي.. خطوات تحضير مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

وتزداد أهمية هذه الوصفة مع توجه الكثيرين إلى تحضير بدائل صحية في المنزل بعيدا عن المنتجات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة والسكريات الصناعية، كما تتميز مربى الجزر باليوسفي والبرتقال باحتوائها على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، ما يجعلها خيارا مثاليا للإفطار أو التحلية، خاصة في فصل الشتاء، حيث يحتاج الجسم إلى مصادر طبيعية تعزز المناعة وتمنحه طاقة وطعما غنيا في آن واحد.

مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

مقادير مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

نصف كيلو جزر مبشور

400 جرام سكر

عصير برتقالة

عصير حبة يوسفي

بشر برتقال وبشر يوسفي

4 حبات قرنفل

500 مل ماء

2 عود قرفة

طريقة تحضير مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

يوضع الجزر المبشور في قدر على النار ويضاف إليه السكر وباقي المكونات

يترك الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى يثقل القوام

يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يحفظ في برطمانات محكمة الغلق لحين الاستخدام

مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

مقادير إضافية بطريقة أخرى

3 كيلو جزر مبشور

عصير 2 برتقالة كبيرة

ملعقة كبيرة بشر برتقال

قشر 5 حبات يوسفي مع استخدام الفصوص الداخلية فقط دون القشرة البيضاء

كيلو سكر و2 كوب

10 حبات قرنفل

عصير ليمونة ونصف مع قشر ليمونة

مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

خطوات التحضير

يوضع الجزر في حلة تيفال على النار ويضاف إليه السكر وجميع المكونات ما عدا الليمون

يترك الخليط على نار متوسطة دون غطاء مع التقليب المستمر حتى ينضج الجزر

يضاف عصير الليمون وقشره ويترك الخليط حتى يتقل القوام تماما

يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يحفظ في برطمانات نظيفة وجافة

وتعد مربى الجزر باليوسفي والبرتقال خيارا مثاليا لكل من يبحث عن وصفة منزلية صحية تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية حيث تمنح مذاقا مختلفا وطبيعيا بعيدا عن الإضافات الصناعية لتكون إضافة مميزة على مائدة الإفطار أو التحلية وتناسب جميع أفراد الأسرة خاصة خلال فصل الشتاء.