الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
أخبار البلد

ميكس فيتامين سي.. خطوات تحضير مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

محمد غالي

تعد مربى الجزر باليوسفي والبرتقال من الوصفات المنزلية غير التقليدية التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم المميز، حيث تمتزج حلاوة الجزر الطبيعية مع نكهة الحمضيات المنعشة لتمنح مذاقا متوازنا ومختلفا عن المربى التقليدية.

ميكس فيتامين سي.. خطوات تحضير مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

وتزداد أهمية هذه الوصفة مع توجه الكثيرين إلى تحضير بدائل صحية في المنزل بعيدا عن المنتجات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة والسكريات الصناعية، كما تتميز مربى الجزر باليوسفي والبرتقال باحتوائها على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، ما يجعلها خيارا مثاليا للإفطار أو التحلية، خاصة في فصل الشتاء، حيث يحتاج الجسم إلى مصادر طبيعية تعزز المناعة وتمنحه طاقة وطعما غنيا في آن واحد.

مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

مقادير مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

نصف كيلو جزر مبشور
400 جرام سكر
عصير برتقالة
عصير حبة يوسفي
بشر برتقال وبشر يوسفي
4 حبات قرنفل
500 مل ماء
2 عود قرفة

طريقة تحضير مربى الجزر باليوسفي والبرتقال

يوضع الجزر المبشور في قدر على النار ويضاف إليه السكر وباقي المكونات
يترك الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى يثقل القوام
يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يحفظ في برطمانات محكمة الغلق لحين الاستخدام

مقادير إضافية بطريقة أخرى

3 كيلو جزر مبشور
عصير 2 برتقالة كبيرة
ملعقة كبيرة بشر برتقال
قشر 5 حبات يوسفي مع استخدام الفصوص الداخلية فقط دون القشرة البيضاء
كيلو سكر و2 كوب
10 حبات قرنفل
عصير ليمونة ونصف مع قشر ليمونة

خطوات التحضير

يوضع الجزر في حلة تيفال على النار ويضاف إليه السكر وجميع المكونات ما عدا الليمون
يترك الخليط على نار متوسطة دون غطاء مع التقليب المستمر حتى ينضج الجزر
يضاف عصير الليمون وقشره ويترك الخليط حتى يتقل القوام تماما
يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يحفظ في برطمانات نظيفة وجافة

وتعد مربى الجزر باليوسفي والبرتقال خيارا مثاليا لكل من يبحث عن وصفة منزلية صحية تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية حيث تمنح مذاقا مختلفا وطبيعيا بعيدا عن الإضافات الصناعية لتكون إضافة مميزة على مائدة الإفطار أو التحلية وتناسب جميع أفراد الأسرة خاصة خلال فصل الشتاء.

