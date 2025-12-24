قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بركلات الترجيح.. أرسنال يعبر «كريستال بالاس» إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
خط الدفاع عن «دونباس».. انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرسك
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة
بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«الضباب الوردي».. ظاهرة جوية نادرة تربك البريطانيين في شرق إنجلترا | تفاصيل

حنان توفيق

في مشهد استثنائي شهدت مناطق واسعة من جنوب شرق إنجلترا ظاهرة جوية نادرة تعرف باسم "الضباب الوردي"، تزامنت مع طقس دافئ غير معتاد لشهر ديسمبر، حيث غطت السماء بلون وردي خلاب أثار دهشة السكان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر السماء بلون وردي أقرب إلى لوحات خيالية، ما دفع كثيرين للتساؤل عما إذا كانت الصور معدلة باستخدام الفلاتر، وهو ما نفاه أصحابها مؤكدين أنها التُقطت “دون أي تعديل”.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد البريطاني، فإن "الضباب الوردي" يحدث عندما يمر ضوء الشمس عبر طبقات كثيفة من الجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي، مثل الغبار أو الرطوبة، ما يؤدي إلى تشتيت الضوء الأزرق وترك الأطوال الموجية الحمراء لتطغى على المشهد، فتظهر السماء بهذا اللون الوردي المميز.

وأوضح غراهام مادج، المتحدث باسم مكتب الأرصاد، أن ما شهده المواطنون هو في حقيقته «شروق شمس مُصفّى عبر الغلاف الجوي والضباب»، مشيرًا إلى أن تعدد الطبقات الجوية يعمل كمرشح طبيعي يغيّر ألوان الضوء المرئي، ليمنح السماء هذا الطابع الوردي اللافت.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الظاهرة، حيث كتب أحدهم: «كانت السماء وردية بشكل مذهل هذا الصباح في هيرتفوردشاير»، بينما عبّر آخر عن دهشته قائلًا: «ضباب وردي عند شروق الشمس… كنت سأكون سعيدًا للغاية لو شاهدته لفترة أطول».
وفي المقابل، لجأت بعض التعليقات إلى الدعابة، إذ مازحت إحدى مستخدمات «تيك توك» بأنها شعرت وكأنها «عالقة في الجبال وتحتاج إلى إنقاذ»، رغم أنها كانت تسير في شارع سكني عادي.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن هذه الظاهرة تعتمد بشكل كبير على الظروف المحلية، ما يجعل مشاهدتها مسألة حظ، إذ يمكن أن تظهر فجأة وتختفي سريعًا. وسبق أن شهدت بريطانيا ظاهرة مشابهة في أوائل عام 2019، حيث لم يتمكن من رؤيتها سوى عدد محدود من الأشخاص الذين كانوا «في المكان المناسب في الوقت المناسب».

ويأتي هذا الحدث في ظل تساؤلات متزايدة حول الطقس الدافئ غير المعتاد في ديسمبر، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الأنماط الجوية في أوروبا، خاصة مع تكرار ظواهر نادرة باتت تثير اهتمام العامة والخبراء على حد سواء.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

المتهمين

دعارة أون لاين.. القبض على فتاتين تروجان للرذيلة من خلال تطبيق على الهاتف

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

غزة والضفة والقدس تعاني حربا مفتوحة.. ودياب اللوح: سنخرج من النكبة إلى الاستقلال

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

سفير فلسطين بمصر: عندما تكون دولتنا كاملة السيادة لن تشكل عبئا أمنيا على أحد

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

