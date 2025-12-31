قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-12-2025
تحقيقات وملفات

سوهاج تعزز أمنها الغذائي في 2025.. عام من العمل الميداني يعيد الثقة في الخدمات البيطرية ويدعم المربين

مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج
مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج

مثل عام 2025 محطة فارقة في مسار تطوير منظومة الطب البيطري بمحافظة سوهاج، بعدما تحولت الجهود من إجراءات تقليدية إلى رؤية متكاملة تستهدف حماية الثروة الحيوانية، ودعم المربين، وتعزيز مفاهيم الصحة الواحدة، بما ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي وصحة المواطن.

وجاءت هذه الطفرة تحت رعاية اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وبتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبقيادة ميدانية للدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، الذي تبنى سياسة النزول للشارع والتعامل المباشر مع مشكلات المربين.

الطب البيطري بسوهاج

وخلال العام، شهدت المحافظة حملات تحصين موسعة غير مسبوقة، استهدفت مئات الآلاف من رؤوس الماشية ضد الأمراض الوبائية، إلى جانب تحصين ملايين الطيور، ما أسهم في تقليل معدلات النفوق والسيطرة على بؤر العدوى، وترخيص المزارع وفق معايير السلامة البيطرية.

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المربين، أطلقت المديرية قوافل بيطرية مجانية وصلت إلى القرى والنجوع، وقدمت خدمات علاجية لآلاف الحيوانات، بالتوازي مع دعم صندوق العلاج الاقتصادي، بما يضمن استدامة الخدمة وتوسيع نطاقها.

كما شهد ملف تطوير المجازر والرقابة على الأسواق نقلة نوعية، عبر زيادة معدلات الذبح داخل المجازر الرسمية، وضبط كميات من اللحوم غير الصالحة، وصرف تعويضات للجزارين، في خطوة تعكس توازنًا بين الرقابة الصارمة وحماية مصدر رزق العاملين.

ولم تغفل المديرية جانب التوعية والإرشاد البيطري، حيث نُفذت آلاف الندوات لتعريف المواطنين بالأمراض المشتركة وطرق الوقاية، إلى جانب التوسع في التلقيح الصناعي والفحوصات التناسلية، دعمًا لتحسين السلالات وزيادة الإنتاج.

واختُتم العام بتوسيع الخدمات البيطرية، عبر إنشاء مراكز لعلاج الحيوانات الأليفة، وتنظيم فعاليات متخصصة، لترسّخ مديرية الطب البيطري بسوهاج نموذجًا متكاملًا يجمع بين الوقاية والعلاج والرقابة، ويضع صحة المواطن في قلب الاهتمام.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الطب البيطري الطب البيطري بسوهاج حملات

