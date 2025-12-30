قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
جامعة سوهاج تتصدر قائمة الجامعات المصرية في قاعدة بيانات الأجهزة العلمية

إسراء صبري

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تصدر جامعته قمة الجامعات المصرية في قاعدة بيانات الأجهزة العلمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أن موضوع الأجهزة البحثية في الجامعات المصرية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية.

وأشار إلى ضرورة ربط هذه الأجهزة بقاعدة بيانات مركزية في المجلس الأعلى للجامعات لتعظيم الاستفادة منها، خاصة الأجهزة المتطورة والغالية الثمن التي تحتاج إلى علماء أكفاء لإدارتها والتعامل معها.

ولفت إلى أن الأجهزة البحثية في الجامعة تُستخدم في تحقيق نتائج علمية مهمة، ويجب التعامل معها بوعي كامل.

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي حول قضية الوعي المجتمعي بالدفاع الوطني

مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

هل نزول الدم على الحامل حيض يمنعها من الصلاة ؟.. عالم أزهري يجيب

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

