جامعة سوهاج تتصدر قائمة الجامعات المصرية في قاعدة بيانات الأجهزة العلمية

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تصدر جامعته قمة الجامعات المصرية في قاعدة بيانات الأجهزة العلمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أن موضوع الأجهزة البحثية في الجامعات المصرية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية.

وأشار إلى ضرورة ربط هذه الأجهزة بقاعدة بيانات مركزية في المجلس الأعلى للجامعات لتعظيم الاستفادة منها، خاصة الأجهزة المتطورة والغالية الثمن التي تحتاج إلى علماء أكفاء لإدارتها والتعامل معها.

ولفت إلى أن الأجهزة البحثية في الجامعة تُستخدم في تحقيق نتائج علمية مهمة، ويجب التعامل معها بوعي كامل.