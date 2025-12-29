رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل الحصول على المركز الأول في قاعدة بيانات الأجهزة البحثية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنَّ قاعدة بيانات المعامل والأجهزة البحثية هي قاعدة مركزية موجودة بالمجلس الأعلى للجامعات، وكل جامعة لها منسق يرفع على المنصة الأجهزة البحثية الموجودة بها.

وأوضح أنَّ «الجامعة تعمل على هذا الملف منذ عامين أو أكثر، ورفعنا الأجهزة اللي عندنا، والحمد لله جامعة سوهاج حصلت على المركز الأول في قاعدة بيانات الأجهزة البحثية».

وأضاف رئيس الجامعة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز إن «التصنيف ليس عدد فقط ولكن في قيمة الجهاز، لأن الجهاز له مواصفات معينة وسعره لا يقل عن 100 ألف جنيه ويخدم العملية البحثية»، مؤكدًا أن الجامعة تفوقت نظرا لأن لديها بنية تحتية معملية بحثية عالية، وأن دخول الجامعة في التصنيفات العالمية المتقدمة ليس من فراغ، ولكنه دليل على دعم القيادة السياسية للصعيد وجامعة سوهاج.

وأشار «النعماني» إلى أن البحث العلمي المتقدم «يتطلب أجهزة حديثة وغالية جدًا»، موضحًا أن الجامعة تمتلك «وحدة الرنين المغناطيسي بكلية العلوم، الأولى من نوعها في الصعيد، بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه، وتخدم كليات العلوم والطب والصيدلة والآثار»، إلى جانب «وحدة التحليل الحراري ومعمل المواد النانومترية، ووحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه»، لافتًا إلى أن باحثين «من داخل مصر وخارجها يرسلون العينات للتحليل بجامعة سوهاج».