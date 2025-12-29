محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية بنجر 26 بإدارة الحمام .. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحدة سيدنا هود الصحية بقرية بنجر 26 بإدارة الحمام الصحية.

جاء ذلك بحضور النائب محمد دخيل والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة الحمام ونواب رئيس مجلس المدينة ومدير إدارة الحمام الصحية ، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي قرى البنجر .

أوضح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الوحدة إنشاء جديد ضمن المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، وتم تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة نحو 15 مليون جنيه ،.

واضاف انه تم توفير الأثاث من خلال وزارة الصحة بأحدث التجهيزات والفرش ، وذلك وفقاً للفرش المعتمد به لوزارة الصحة لصالح التأمين الصحي الشامل ، وجارى تجهيز الوحدة للإعتماد من قبل هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ،استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة مطروح .

واشار وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الوحدة تعمل بنظام 12 ساعة يوميا ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بما تضمه من أقسام الاستقبال والطوارئ ، العيادات الخارجية ، عيادة الأسنان ، و المبادرات الرئاسية ، وخدمات تنظيم الأسرة ، مع توفير عيادة تخصصية فى تخصص طب الأطفال يومين أسبوعياً ، بالإضافة إلى خدمات المعامل والتثقيف الصحي، وكذلك سكن للأطباء والتمريض لتحقيق الاستقرار للخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي .

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمستوى الوحدة الصحية التى تعد صرح طبي متميز لخدمة أهالي قرى البنجر ، مع أهمية الحفاظ عليها ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها ، والاطمئنان بصفة دورية على التواجد الطبى في التخصصات المختلفة وكذلك التمريض اللازم بالأعداد الكافية للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية بالوحدة.



موجها التهنئة لأهالي قرية البنجر ٢٦ على افتتاح الوحدة الصحية مع العمل على تقديم مزيد من الخدمات للأهالي .

يذكر أن ذلك يأتى استكمالا لأحتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى وذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.



مع افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين .