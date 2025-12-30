قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

ياسمين بدوي

شهد جروب حوار مجتمعي تربوي، استغاثات عديدة من أولياء الأمور بشأن تعطل منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع طلاب الصف الأول الثانوي في بعض المحافظات اليوم.

وقالت ولاء حسين : امتحان البرمجة لأولى ثانوي في محافظة القاهرة “مش بيفتح مع معظم الطلبة” ، وبعض الطلبة فتح لهم الامتحان لكن باللغة اليابانية ، وطلبة تانيه بيديهم  “Erorr ” ، والمدرسين بيقولوا ده “عطل عام” .. وأضافت : “ايه ذنب الطلبة؟”.

وقالت سماح حافظ: الولاد في الفصول مش عارفين يعملوا ايه ومتوترين ، فيه اللي بيدخل بياناته مش بتتسجل وفيه اللي دخل ومش بياخد درجة وفيه اللي المنصة بتخرجه اصلا من الامتحان … ياريت حد يوصل صوتنا للمديرية وسيادة الوزير ولادنا منهارين في المدارس.

كما قالت رانيا مصطفى: المنصة مفتحتش ، وفي ولاد المنصة فتحت معاهم وقفلت على طول وسجلت أنهم دخلوا ومحلوش حاجة. 

وقالت مروة فايز: واحنا فتح من غير اجابات اصلا ارقام بس ومفيش اجابه يختاروا ومعظم الاسئله بالياباني.

وقال محمد أشرف خليل : من الساعة تسعة لحد دلوقتي الامتحان ما فتحش .. لابد من حل المشكلات التقنية قبل ما يفكروا يمتحنوا الطلبة.

ويتم اليوم عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو في في محافظات ( القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية).

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدولا زمنيا لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو :

  •  30 ديسمبر 2025 : يعقد الامتحان في محافظات ( القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية)
  • 31 ديسمبر 2025  : يعقد الامتحان في محافظات الشرقية - الإسماعيلية - القليوبية - السويس - بورسعيد - الدقهلية - المنوفية - الغربية
  •  5 يناير 2026 : يعقد الامتحان في محافظات الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - قنا - أسوان - البحر الأحمر - البحيرة

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

  •  اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة
  •  الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان
  •  لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب
  •  اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات
  •  يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة
  •  بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستهدف من هذه الخطوة إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

