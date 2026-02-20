قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوة الضاربة الأمريكية تكتمل .. ترامب يستعد لهجوم ضد إيران

ترامب وإيران
ترامب وإيران
ناصر السيد

أفاد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون بأن إدارة ترامب تبدو مستعدة لشن هجوم عسكري موسع على إيران، في الوقت الذي يحشد فيه البنتاجون قوة ضاربة ضخمة في الشرق الأوسط، على الرغم من مخاطر الخسائر في صفوف القوات الأمريكية وتورطها في حرب طويلة الأمد.

الحشود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

وأفاد مسؤولون مطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن الترسانة، التي يجري تجميعها منذ أسابيع، تنتظر وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفنها الحربية المرافقة، وذلك بعد أن مدد القادة العسكريون الأسبوع الماضي فترة انتشارها وأمروا السفن بالتوجه إلى المنطقة من البحر الكاريبي. 

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا، كغيرهم ممن وردت أسماؤهم في هذا المقال، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التخطيط العسكري الحساس، إن السفن كانت تقترب من مضيق جبل طارق يوم الخميس، مما يجعل الهجوم ممكناً في غضون أيام.

وكان الرئيس دونالد ترامب، الذي تحدث صباح الخميس في فعالية بواشنطن، غامضاً بشأن ما قد يفعله. قال في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام التابع له: "ربما نتوصل إلى اتفاق، وربما لا. ستعرفون ذلك خلال الأيام العشرة القادمة، ربما". وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، حدد الجدول الزمني بـ "من 10 إلى 15 يومًا كحد أقصى".

اجتمع كبار مستشاري الأمن القومي لترامب في غرفة العمليات يوم الأربعاء لمناقشة الوضع في إيران، وأُبلغوا بأن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة ستكون جاهزة تمامًا بحلول منتصف مارس، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

الإطاحة بالمرشد الإيراني

أفاد مسؤولون بأن الإدارة تريد أن يعلم الجميع أنها تعمل على تعزيز قدراتها القتالية في المنطقة كما أثار ترامب علنًا إمكانية الإطاحة بالمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الخصم اللدود للولايات المتحدة، مشيرًا الأسبوع الماضي إلى أن ذلك سيكون "أفضل ما يمكن أن يحدث" إذا ما استقرت إيران على قيادة جديدة.

أفاد مسؤولون بأن الإدارة تريد أن يعلم الجميع أنها تعمل على تعزيز قدراتها القتالية في المنطقة. مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على العمل العسكري. وأشار البعض إلى أن أحد الاعتبارات هو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية، والتي تختتم فعالياتها يوم الأحد في إيطاليا.

تفوق أمريكي ساحق ضد إيران

وقال دانيال ب. شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والمسؤول الرفيع في البنتاجون خلال إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة، بدعم من حليفتها إسرائيل، ستتمتع بـ"تفوق ساحق" عسكريًا على إيران. 

وتنضم السفن الحربية الموجودة في الشرق الأوسط أو بالقرب منه إلى ترسانة واسعة من القدرات القتالية المنتشرة بالفعل، بما في ذلك عشرات الطائرات المقاتلة، وقدرات الدفاع الجوي، وأسلحة أخرى.

لكن شابيرو أوضح أن صراعًا كبيرًا مع إيران ينطوي على مخاطر جسيمة، منها الصواريخ الباليستية القادرة على قتل القوات الأمريكية في المنطقة، وشبكة من القوات الوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط التي قد تحوّل أي هجوم بسرعة إلى حرب أوسع نطاقًا وأكثر دموية، واحتمال حدوث اضطراب كبير في الملاحة البحرية وسوق النفط العالمية.

قال شابيرو، الباحث البارز في المجلس الأطلسي، في إشارة إلى إيران: "سيُلحقون بهم بالتأكيد أضرارًا جسيمة جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة. لكن هذا لا يعني أن الأمر سينتهي سريعًا أو بسلاسة، ولديهم القدرة على إلحاق بعض الخسائر في المقابل".

وذكر مصدران مطلعان أنه من المتوقع سحب بعض القوات الأمريكية من قواعدها في الشرق الأوسط إذا ما استكمل البنتاجون استعداداته النهائية لمواجهة محتملة. وأوضح أحد المسؤولين أنه سيُطلب من بعض القوات البقاء لحماية منشآتها من أي هجوم محتمل، بينما من المتوقع أن ينتقل آخرون إلى أماكن آمنة في أوروبا أو الولايات المتحدة وقد اتخذ البنتاجون احتياطات مماثلة في السابق.

القوة الضربة الأمريكية ترامب هجوم ضد إيران الإطاحة بالمرشد الإطاحة بالمرشد الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

بالذكاء الاصطناعي .. تعاون تقني رقمي ضخم بين مصر والهند

جامعة العاصمة

تعزيز التعاون نحو البحث العلمي المتكامل.. ورشة عمل بعلوم العاصمة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

النبراوي: لم أوقع على تعديل مواعيد التصويت بانتخابات المهندسين

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد