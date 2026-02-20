القوة الضاربة الأمريكية تكتمل .. ترامب يستعد لهجوم ضد إيران

أفاد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون بأن إدارة ترامب تبدو مستعدة لشن هجوم عسكري موسع على إيران، في الوقت الذي يحشد فيه البنتاجون قوة ضاربة ضخمة في الشرق الأوسط، على الرغم من مخاطر الخسائر في صفوف القوات الأمريكية وتورطها في حرب طويلة الأمد.

الحشود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

وأفاد مسؤولون مطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن الترسانة، التي يجري تجميعها منذ أسابيع، تنتظر وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفنها الحربية المرافقة، وذلك بعد أن مدد القادة العسكريون الأسبوع الماضي فترة انتشارها وأمروا السفن بالتوجه إلى المنطقة من البحر الكاريبي.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا، كغيرهم ممن وردت أسماؤهم في هذا المقال، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التخطيط العسكري الحساس، إن السفن كانت تقترب من مضيق جبل طارق يوم الخميس، مما يجعل الهجوم ممكناً في غضون أيام.

وكان الرئيس دونالد ترامب، الذي تحدث صباح الخميس في فعالية بواشنطن، غامضاً بشأن ما قد يفعله. قال في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام التابع له: "ربما نتوصل إلى اتفاق، وربما لا. ستعرفون ذلك خلال الأيام العشرة القادمة، ربما". وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، حدد الجدول الزمني بـ "من 10 إلى 15 يومًا كحد أقصى".

اجتمع كبار مستشاري الأمن القومي لترامب في غرفة العمليات يوم الأربعاء لمناقشة الوضع في إيران، وأُبلغوا بأن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة ستكون جاهزة تمامًا بحلول منتصف مارس، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

الإطاحة بالمرشد الإيراني

أفاد مسؤولون بأن الإدارة تريد أن يعلم الجميع أنها تعمل على تعزيز قدراتها القتالية في المنطقة كما أثار ترامب علنًا إمكانية الإطاحة بالمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الخصم اللدود للولايات المتحدة، مشيرًا الأسبوع الماضي إلى أن ذلك سيكون "أفضل ما يمكن أن يحدث" إذا ما استقرت إيران على قيادة جديدة.

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على العمل العسكري. وأشار البعض إلى أن أحد الاعتبارات هو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية، والتي تختتم فعالياتها يوم الأحد في إيطاليا.

تفوق أمريكي ساحق ضد إيران

وقال دانيال ب. شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والمسؤول الرفيع في البنتاجون خلال إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة، بدعم من حليفتها إسرائيل، ستتمتع بـ"تفوق ساحق" عسكريًا على إيران.

وتنضم السفن الحربية الموجودة في الشرق الأوسط أو بالقرب منه إلى ترسانة واسعة من القدرات القتالية المنتشرة بالفعل، بما في ذلك عشرات الطائرات المقاتلة، وقدرات الدفاع الجوي، وأسلحة أخرى.

لكن شابيرو أوضح أن صراعًا كبيرًا مع إيران ينطوي على مخاطر جسيمة، منها الصواريخ الباليستية القادرة على قتل القوات الأمريكية في المنطقة، وشبكة من القوات الوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط التي قد تحوّل أي هجوم بسرعة إلى حرب أوسع نطاقًا وأكثر دموية، واحتمال حدوث اضطراب كبير في الملاحة البحرية وسوق النفط العالمية.

قال شابيرو، الباحث البارز في المجلس الأطلسي، في إشارة إلى إيران: "سيُلحقون بهم بالتأكيد أضرارًا جسيمة جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة. لكن هذا لا يعني أن الأمر سينتهي سريعًا أو بسلاسة، ولديهم القدرة على إلحاق بعض الخسائر في المقابل".

وذكر مصدران مطلعان أنه من المتوقع سحب بعض القوات الأمريكية من قواعدها في الشرق الأوسط إذا ما استكمل البنتاجون استعداداته النهائية لمواجهة محتملة. وأوضح أحد المسؤولين أنه سيُطلب من بعض القوات البقاء لحماية منشآتها من أي هجوم محتمل، بينما من المتوقع أن ينتقل آخرون إلى أماكن آمنة في أوروبا أو الولايات المتحدة وقد اتخذ البنتاجون احتياطات مماثلة في السابق.