مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف يحافظ الشاب على نفسه من البلوغ حتى الزواج؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد يقول: «أنا دلوقتي بلغت وعرفت أني إنسان مكلف وبجتهد إني أرضي ربنا عز وجل، لكن لو حسبناها من سن البلوغ 12 أو 13 سنة لغاية سن الجواز حتى 25 سنة ده وقت طويل جدًا، أحافظ على نفسي إزاي أعمل إيه؟»، موضحًا أن المشكلة الكبيرة تكمن في أن بعض الأسر تترك أبناءها يدخلون مرحلة المراهقة بمفردهم دون متابعة أو مصاحبة.

كيف يحافظ الشاب على نفسه؟

وأوضح أمين الفتوى خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن على ولي الأمر، سواء الأب أو الأم أو الأخ الأكبر، أن يكون قريبًا من الشاب في هذه المرحلة، يتابع تفكيره ويحتويه وينصحه ويعظه، مستشهدًا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ما زال غلامًا، حيث قال له: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»، مبينًا أن هذا التوجيه المبكر يرسخ معية الله في قلب الشاب قبل دخوله مرحلة المراهقة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الحكمة من هذه الوصايا النبوية أن لا يترك الشاب يواجه هذه المرحلة الحساسة وحده، بل يكون مرتبطًا بالله تعالى، حافظًا لجوارحه من الوقوع في الحرام، مؤكدًا أن الغفلة عن متابعة الأبناء في هذه السن قد تعرضهم لمخاطر فكرية وسلوكية، بينما القرب منهم يصنع وعيًا وثباتًا.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة وجهت إلى تربية الأبناء مبكرًا، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»، وذلك حتى ينشأ الطفل على الطاعة قبل سن المراهقة، فيدخل السن الحرج وهو قائم على أرض صلبة من الإيمان والالتزام، وقادر على مقاومة الشهوات والضغوط.

وأضاف أن من أهم ما يعين الشاب في هذه المرحلة الإكثار من ذكر الله، وغض البصر، والمحافظة على الطاعات، وملازمة القرآن الكريم، مستشهدًا بفضل الشاب الذي ينشأ في عبادة الله، ووروده ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مما يدل على عظم أجر من يجاهد نفسه في زمن الفتن.

ودعا بأن يحرص الشباب على صحبة الصالحين والاستقامة على الطاعة، مؤكدًا أن هذه الفترة ستمر بسلام مع التمسك بالله والالتزام بالطاعات، حتى يكتمل نضج الشاب ويؤسس حياة زوجية هانئة، ونسأل الله أن يحفظ أبناءنا جميعًا بحفظه

