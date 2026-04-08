اتفاق أمريكي–إيراني يلوح في الأفق| 15 بندا تمهد لسلام محتمل ومفاوضات مرتقبة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود اتفاق طويل الأمد مع إيران يتألف من 15 بندا، مشيرا إلى أن التوافق قد تحقق بالفعل على معظم هذه البنود.

وأوضح، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن هناك أساسا متينا لهذا الاتفاق رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بمسألة استئناف الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب: "لدينا اتفاق من 15 بندا، وقد تم الاتفاق على معظمها، وسنرى ما سيحدث لاحقا، وسنرى ما إذا كان بالإمكان إنجازه بالكامل".

وفي الوقت ذاته، امتنع عن الكشف عما إذا كان سيعود إلى تهديداته السابقة باستهداف محطات الطاقة المدنية والجسور في إيران في حال تعثر الاتفاق، وأشار أيضا إلى أن ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني سيكون من القضايا الأساسية التي ستناقش ضمن أي اتفاق سلام محتمل.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب موافقته على تعليق الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلا بين الطرفين، كما كشف عن تلقي الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا مكونا من 10 نقاط، واصفا إياه بأنه "أساس قابل للتطبيق للتفاوض"، وفق ما نقلته "روسيا اليوم"، وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تدعم هذا التوجه.

وبحسب تقارير صادرة عن صحف مثل "نيويورك تايمز" و"أكسيوس"، يتضمن الرد الإيراني عشرة بنود رئيسية، جاءت على النحو التالي:

- ضمان عدم التعرض لهجوم جديد على إيران

- التوصل إلى إنهاء دائم للحرب، وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار

- استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز

- رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران

- الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم

- دفع تعويضات مالية لطهران

- انسحاب كامل للقوات الأمريكية من المنطقة

- الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج

- وقف العمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان

- تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية

وفي ختام التصريحات، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 10 أبريل في باكستان.