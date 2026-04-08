الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سلطنة عمان ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة

القسم الخارجي

رحبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة تقديرها للجهود الدبلوماسية التي بذلتها باكستان في هذا الإطار.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى "أهمية تكثيف الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة من جذورها وتحقيق وقف دائم للحرب"، معتبرة أن خطوة التهدئة المؤقتة يجب أن تترافق مع مسار حقيقي نحو تسوية شاملة تضمن استقرار المنطقة وأمن شعوبها.

وتأتي هذه التصريحات العمانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران الاتفاق على هدنة لمدة أسبوعين، في خطوة اعتبرها المراقبون فرصة لتهدئة التوترات في الخليج وفتح باب الحوار المباشر بين الطرفين.

كما أكدت عمان ضرورة استمرار الوساطات الإقليمية والدولية لتوسيع نطاق الحوار ورفع مستوى الثقة بين الأطراف، مشددة على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لتجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة.

وتأتي جهود عمان ضمن إطار دورها التقليدي في دعم الحوار الإقليمي، حيث لطالما لعبت مساعي الوساطة العمانية دورًا محوريًا في تهدئة التوترات الخليجية والإقليمية على مر السنوات، بما يعكس سياستها المعتدلة ورغبتها في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما أشارت الخارجية العمانية إلى أن تحقيق وقف دائم للحرب يتطلب التزام جميع الأطراف بالمسار الدبلوماسي، والعمل على معالجة الأسباب العميقة للأزمات، بما في ذلك القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.

ويأمل المراقبون أن يسهم هذا التوافق المؤقت بين واشنطن وطهران في خلق بيئة أكثر هدوءًا للأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الطاقة، وفي فتح آفاق لمفاوضات أوسع قد تؤدي إلى تهدئة مستدامة في منطقة الخليج، التي عانت خلال الأشهر الماضية من موجة تصعيد عسكري وتهديدات مباشرة للبنى التحتية الحيوية.

وتأتي هذه المبادرة العمانية لتؤكد استمرار دور السلطنة كطرف فاعل في تشجيع الحوار وحل النزاعات في المنطقة، بما يعزز سمعتها كوسيط موثوق يسعى لتحقيق التوازن والأمن الإقليمي.

فيديو يثير الجدل.. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة

