مصر تؤكد التزامها بنهج «الصحة الواحدة» في مواجهة مقاومة المضادات الميكروبية بقمة ليون 2026

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في الجلسة الوزارية حول مقاومة مضادات الميكروبات، ضمن فعاليات قمة «الصحة الواحدة 2026» التي تستضيفها مدينة ليون بفرنسا.

جاءت المشاركة بمستوى رفيع يضم ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء المتخصصين في تعزيز التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد الوزير في كلمته أن القمة تمثل منصة دولية حيوية تجمع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والعلماء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص لتسريع تنفيذ نهج «الصحة الواحدة» عالميًا وتعزيز الحوار الدولي ودعم البحث العلمي وتوحيد الجهود لتقوية أنظمة الصحة والرصد والوقاية من المخاطر المشتركة.

ولفت إلى الدور المحوري للابتكار والشراكات متعددة الأطراف وضرورة إشراك جميع الفاعلين بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والشباب في بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن نهج «الصحة الواحدة» أصبح إطارًا أساسيًا لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، وعلى رأسها الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومقاومة المضادات الميكروبية واستدامة النظم الغذائية والمخاطر البيئية، مؤكدًا الحاجة إلى حلول متكاملة تتجاوز الحدود القطاعية التقليدية.

وشدد على دعم مصر الكامل لهذا النهج والتزامها الراسخ بتعزيزه كركيزة للأمن الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستعداد للتهديدات المستقبلية.

وأوضح أن مصر تبنت هذا النهج منذ سنوات من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لمواجهة المخاطر الصحية المشتركة.

واستذكر الوزير استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022 الذي أسفر عن صياغة رؤية متكاملة لتطبيق «الصحة الواحدة» وإعداد استراتيجية متعددة القطاعات، كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ«الصحة الواحدة» (2023-2027) بمشاركة عدة وزارات والتي تركز على تعزيز القدرات المؤسسية ومكافحة الأمراض المشتركة والتصدي لمقاومة المضادات الميكروبية وسلامة الغذاء والمياه ودمج البعد البيئي والمناخي.

وأكد أن الدولة تحول هذا النهج إلى إجراءات عملية عبر مبادرات وبرامج وهيكل حوكمي متعدد المستويات يشمل لجنة وزارية ولجنة تنسيقية عليا ومجموعات عمل فنية لضمان التنسيق الفعال.

وفي هذا الإطار، تمضي مصر قدمًا في تنفيذ خطة وطنية لمقاومة المضادات الميكروبية تتماشى مع الخطة العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلن عن برنامج التدريب الحقلي لعلم الأوبئة في إطار «الصحة الواحدة» (OHFETP) لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزية الفرق الصحية.

وتعمل مصر حاليًا على إعداد استراتيجية تواصل متكاملة لرفع الوعي وتعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية عبر القطاعات المختلفة.

وفي مجال البحث العلمي، أكد وزير الصحة والسكان، قرب تنفيذ الأجندة الوطنية للبحث في «الصحة الواحدة» لتعزيز التعاون الأكاديمي ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتطوير حلول مبتكرة.

وفي الختام، جدد الدكتور خالد عبد الغفار التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي والشراكات الإقليمية والدولية مشددًا على أن مواجهة التحديات الصحية المعقدة تتطلب شراكات قوية وتبادل خبرات واستثمارًا مستدامًا في الوقاية والاستعداد لبناء أنظمة صحية أكثر مرونة واستدامة.