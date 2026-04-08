أنامل من ذهب.. ورش للرسم على الخزف ضمن برامج أندية الفتاة بكفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورشة التدريبية للفتيات على الحرف اليدوية ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، بمركز شباب منشأة عباس بسيدى سالم، بمشاركة 25 فتاة برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج التدريبية التى تدعم فكر إنشاء المشروعات الصغيرة استطاعت أن تخلق بمراكز الشباب ساحات للإبداع والتمكين الإقتصادي وخاصة برامج الفتاة والمرأة في إطار السعي المستمر لتمكين المرأة وتنمية مهاراتها، مما يفتح لهن آفاقاً جديدة لإقامة نشاط اقتصادى يعتمد على رأس مال صغير من المنزل.

وقدمت الفتيات قطع فنية نتاج الورشة التدريبية بمركز شباب منشأة عباس، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد منسق أندية الفتاة بالمديرية، أحمد عاشور، مدير إدارة شباب سيدى سالم.