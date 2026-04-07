مشروع سياحي ضخم.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مول ميدان الأمل بمصيف بلطيم| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مشروع المول التجاري والترفيهي بمنطقة «ميدان الأمل» بمدينة مصيف بلطيم، في جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ مكونات المشروع، الذي يُقام على عدة أدوار ويضم أنشطة متنوعة تشمل سينما، ومطاعم، وكافيهات، ومنطقة ألعاب أطفال، إلى جانب محلات تجارية وغرف فندقية، بما يجعله مركزًا متكاملًا للخدمات والترفيه داخل المصيف.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يمثل إضافة نوعية قوية لمصيف بلطيم، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، موجهًا بتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتيسير على الشركات المنفذة لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية، وتحقيق تنمية شاملة ترتقي بمستوى الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب.