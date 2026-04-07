إصلاح خط مياه قطر 14 بوصة بقرية أبو بدوي في كفر الشيخ | صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 14 بوصة من مادة البلاستيك بقرية أبو بدوي التابعة لمنطقة مياه بيلا، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة للحفاظ على انتظام ضخ المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والطوارئ تحركت فور تلقي البلاغ، وجرى التعامل الفوري مع الكسر وإتمام أعمال الإصلاح في وقت قياسي، مع إعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة.

وأضافت الشركة أن الأعمال تمت بإشراف ومتابعة المهندس مدير عام منطقة بيلا، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي بلاغات على مدار الساعة.

كما أكد رئيس الشركة استمرار الجهود في رفع كفاءة الشبكات والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مضيفاً «ولن ندخر جهدًا في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة».