طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة بمذاق شهي

يعد الكوكيز بالشوكولاتة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ويمكن تناولها بجانب وجبة الإفطار والعشاء.

نعرض لكم طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة من خلال خطوات نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكوكيز

2 كوب دقيق

بيضة

باكو فانيليا

½ كوب شوكولاتة قطع

¾ كوب سكر بودرة

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة

قلبي السكر والزبدة ثم ضعي البيضة والفانيليا وقلبيهم جيدا ثم ضعي الدقيق والملح والبيكنج صودا وقطع الشوكولاتة وقلبيهم جيدا.

قطعي الخليط شكل دوائر وسط صغيرة ورصيه في صينية وضعيه في الفرن حتى تمام النضج.