خروج لاعب من هذا الرباعي.. محمد أضا يكشف ملامح قائمة منتخب مصر بالمونديال

كشف الإعلامي محمد طارق أضا ملامح قائمة منتخب مصر النهائية في كأس العالم 2026، بعد انضمام 27 لاعبًا للقائمة المبدئية وخروج لاعب واحد من هذه القائمة وعدم انضمامه لقائمة المنتخب النهائية في المونديال.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك مفاجأة أن محمد عبد المنعم هو اللاعب الذي يمكن أن يخرج من قائمة منتخب مصر من كأس العالم»، مؤكدًا أن اللاعب ضمن المرشحين للخروج من قائمة منتخب مصر بالمونديال.

وأشار أضا إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على ضم 4 حراس مرمى في قائمة منتخب مصر في كأس العالم.

وأضاف أضا أن ⁠حسام حسن يفاضل بين مصطفى زيكو وحمزة عبد الكريم وأقطاي عبد الله لاستبعاد أحدهم قبل السفر إلى أمريكا.

ولفت أضا إلى أن ⁠زيكو يعد الأقرب للاستمرار مع المنتخب في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الهجوم، وهو ما يمنح حسام حسن مرونة تكتيكية في الملعب حسب ظروف المباريات.