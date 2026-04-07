محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع المول التجاري والترفيهي بمصيف بلطيم| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء المول التجاري والترفيهي بمنطقة النرجس بمدينة مصيف بلطيم، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

ويُقام المشروع على مساحة 600 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، بإجمالي تكلفة بلغت 3 ملايين و204 آلاف جنيه، ويضم الدور الأرضي 16 محلًا تجاريًا، فيما يشتمل الدور الثاني على مطعم للأسماك والمشويات، ويحتوي الدور الثالث على سينما ومطعم، أما الدور الرابع فيضم مجموعة من الكافيهات، بما يجعل المشروع وجهة ترفيهية وتجارية متكاملة.

وتم الانتهاء من كافةً الأعمال الإنشائية وجاري العمل فى التشطيبات، حيث وجّه محافظ كفرالشيخ بسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع يُعد إضافة نوعية للمنطقة، تسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين بمصيف بلطيم.