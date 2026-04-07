ساحر نيجيري يتوقع فوز منتخب إفريقي بكأس العالم 2026.. هل يكون مصر؟

أثار الساحر النيجيري أبيري إليجاه جدلًا واسعًا بتصريحاته المثيرة حول مشاركة المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026.

وفي حديثه الأخير، قال إليجاه: "ضعوا كلامي في الاعتبار، رأيت 5 منتخبات إفريقية تغادر من الدور الأول، بينما تتأهل 5 أخرى إلى الأدوار الإقصائية.

من بين هذه المنتخبات، 3 ستصل إلى مرحلة متقدمة، وواحد منها سيصل إلى النهائي ويُتوج باللقب ليُهدي إفريقيا أول كأس عالم في تاريخها، فهل يقصد مصر أم المغرب أم السنغال؟.

وأضاف الساحر النيجيري: "هذا ليس مزاحًا، حتى لو اعتقد البعض ذلك. سبق وأن أخبرت الكثيرين أن الكاميرون ونيجيريا لن يتأهلا لكأس العالم، ولم يصدقني أحد… سترون كل شيء يتحقق".

تصريحاته أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل حول إمكانية تحقق توقعاته، خاصة في ظل ارتفاع مستوى المنتخبات الإفريقية مؤخرًا على الساحة العالمية.

إليجاه لم يحدد أسماء المنتخبات التي يرى أنها ستصل إلى المراحل المتقدمة، تاركًا الأمر لغموض يزيد من إثارة النقاش حول مشاركة القارة السمراء في البطولة المقبلة.