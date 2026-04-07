القبض على المتهم بتجميع صغار الكلاب داخل صندوق قمامة بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على فرد أمن إداري داخل كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، لاتهامه بتجميع عدد من صغار الكلاب «الجراوي» داخل صندوق قمامة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن استغاثة من سيدة تدعي ياسمين نيازي من أحد الأشخاص يعمل فرد أمن إداري داخل كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، لقيامه بالاعتداء على عدد من الكلاب بالشارع، عن طريق وضع الجراوي داخل صندوق قمامة.

وفحصت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، وتم تحديد هوية مرتكب الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.