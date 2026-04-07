انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصر تستعين بـ خامات أفريقيا الوسطى التعدينية للإنتاج بالمصنع الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وفد رفيع المستوى من جمهورية أفريقيا الوسطى لبحث أوجه التعاون المشترك
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وفد رفيع المستوى من جمهورية أفريقيا الوسطى لبحث أوجه التعاون المشترك
كريم الخطيب

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد رفيع المستوى من جمهورية أفريقيا الوسطى، برئاسة السيد Bireau Rameaux Claude وزير الدفاع.

ضم الوفد مستشار رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ووزير التخطيط والاقتصاد، ووزير التعدين، وسفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة، وكذا ممثلي شركة أميستون انترناشيونال جروب، لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز الشراكات الصناعية

رحب "جمبلاط" بالحضور، مؤكدًا اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز الشراكات الصناعية مع الدول الأفريقية الشقيقة بما يحقق المصلحة المشتركة، كما عُرض فيلم حول وزارة الإنتاج الحربي وأبرز الصناعات العسكرية والمدنية التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة لها.

وأوضح الوزير إمكانية إقامة تعاون مثمر بين الجانبين، حيث تتمتع جمهورية أفريقيا الوسطى بثروات طبيعية تساهم بشكل كبير كخامات صناعية فى عدد من الصناعات التعدينية التي تقوم بها بعض شركات الإنتاج الحربي، مضيفًا أنه يمكن في هذا الصدد تحقيق شراكة تكاملية من خلال توفير هذه الخامات لاستخدامها في العمليات الإنتاجية داخل مصانع الإنتاج الحربي وتصديرها في شكل منتج نهائي لأفريقيا الوسطى.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع إمكانيات قطاع التدريب التابع للوزارة، وما يضمه من منشآت تعليمية ومعامل على أعلى مستوى من التطور التكنولوجي، لافتًا إلى أن قطاع التدريب يقوم بتنظيم برامج تدريبية للأشقاء الأفارقة من الدارسين العسكريين والمدنيين في مجالات متعددة.

من جانبهم تقدم أعضاء وفد جمهورية أفريقيا الوسطى بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حفاوة الاستقبال، وأكد الوفد على نجاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "ايديكس 2025" والذي عُقد بشهر ديسمبر الماضي وتم من خلاله عرض أحدث المعدات العسكرية الأسلحة والذخائر بمختلف أجنحة الدول المشاركة بالمعرض.

وأشاد أعضاء وفد جمهورية أفريقيا الوسطى بالإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لوزارة الإنتاج الحربي، والتي قاموا بالإطلاع على جانب منها خلال زيارتهم لعدد من الشركات التابعة للوزارة.

وأعرب أعضاء الوفد عن تطلعهم إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات عدة أهمها الصناعات التعدينية بالاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها أفريقيا الوسطي، وتدريب المتخصصين في مجال التعدين بالتعاون مع قطاع التدريب التابع للوزارة، إلى جانب إمكانية تصدير المعدات الزراعية التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي إلى أفريقيا الوسطى لتعظيم الاستفادة مما تميز به من أراضي زراعية خصبة تصلح لزراعة جميع المحاصيل، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الصناعات العسكرية والمدنية المختلفة.

بدورهم أبدى ممثلو أميستون إنترناشونال جروب سعادتهم بالتعاون المثمر القائم مع وزارة الإنتاج الحربي التي تعد ظهير صناعي وطني بارز، بما يساهم في تعزيز مساعي الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع من وزارة الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على  الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة ورؤساء مجالس إدارات عدد من شركات الإنتاج الحربي.

وضم وفد جمهورية أفريقيا الوسطى السيد Bireau Rameaux Claude وزير الدفاع، والسيد Mandaba Theodore  مستشار فخامة الرئيس، والسيد Benam Beltoungon وزير التعدين، والسيد Filakota Richard وزير التخطيط والاقتصاد، والسيد Gambi Guy Rodrigue  سفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة.

ومن شركة أميستون حضر كل من العميد أحمد وجدي، والمقدم محمد الخولي، واللواء علاء فتحي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي أفريقيا جمهورية أفريقيا الاقتصاد الصناعات الصناعات التعدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

