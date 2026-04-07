"اسأل مريم" يحصد جائزة تميز المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا

حقق مطار القاهرة الدولي إنجازاً جديداً يعزز مكانته كواجهة رائدة للقارة الأفريقية، في إطار سياسة وزارة الطيران المدني الداعمة للتحول الرقمي، بعدما أعلن المجلس الدولي للمطارات – إقليم أفريقيا (ACI Africa) فوز الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بجائزة الابتكار الرقمي والتفاعل المجتمعي (Digital Innovation & Community Engagement) لعام 2026، وذلك عن مشروع المساعد الرقمي الذكي "اسأل مريم" (Ask Mariam) بمطار القاهرة الدولي.

وجاء الإعلان عن الجائزة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض ACI Africa المنعقد في العاصمة الأنجولية لواندا، في دورته الخامسة والسبعين، بمشاركة واسعة من قيادات المطارات وخبراء قطاع الطيران المدني من مختلف أنحاء القارة، تحت شعار "مطارات أقوى، أفريقيا أقوى".

تعزيز الربط الجوي داخل أفريقيا

ويسلط هذا الشعار الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه المطارات في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الربط الجوي داخل أفريقيا، وهو ما يتسق مع رؤية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في تطوير المطارات المصرية لتكون محركات حقيقية للنمو الاقتصادي والتكامل القاري.

وصرّح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا الفوز يمثل شهادة ثقة في توجهات الشركة نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أن الشركة تمضي بخطوات واضحة وملموسة في هذا المسار، سواء من خلال تطوير بيئة العمل الإدارية وتطبيق مفهوم مكاتب بلا أوراق (Paperless Offices)، أو عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات الرقمية داخل المطارات المصرية. وأضاف أن هذه الخطوات تتفق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتسهم في خفض استهلاك الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن خدمة "اسأل مريم"، التي صُممت لتكون مساعداً رقمياً ذكياً لكل مسافر من وإلى وعبر المطارات المصرية، تمثل قصة نجاح رقمية ذات أثر ملموس داخل مطار القاهرة الدولي، معربًا عن فخره بأن يحصد هذا الابتكار المصري تقديراً قارياً باعتباره إحدى أبرز الممارسات الرقمية المتميزة.

تُعد جوائز ACI Africa للابتكارات الرقمية والتفاعل المجتمعي من أبرز الجوائز التي تحتفي بالمطارات الأفريقية التي توظف المنصات الرقمية بصورة مبتكرة وفعالة. وقد استحقت خدمة "اسأل مريم" هذا التكريم بعد تقييم دقيق أجرته لجنة من الخبراء الدوليين، استناداً إلى أربعة معايير رئيسية، وهي: الابتكار الرقمي، خدمة المسافرين، التفاعل المجتمعي، والفاعلية. وتمكنت الخدمة من تلبية هذه المعايير من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المسافر، وتقديم معلومات دقيقة ومحدثة حول الرحلات والخدمات والمرافق المختلفة على مدار الساعة. وبهذا الإنجاز، يواكب مطار القاهرة التطور الرقمي ويرسخ موقعه كأحد المطارات التي تضع معايير للتميز الرقمي وتجربة المسافر على مستوى القارة.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من تشغيل الخدمة، استفاد من "اسأل مريم" أكثر من 33,700 مسافر داخل مطار القاهرة الدولي. كما سجلت الخدمة نمواً شهرياً قوياً ومتواصلاً، إذ ارتفع عدد المستخدمين من 2,900 مستخدم في نوفمبر 2025 إلى 5,400 مستخدم في ديسمبر 2025، ثم 9,500 مستخدم في يناير 2026، وصولًا إلى 15,800 مستخدم في فبراير 2026، بمعدل نمو شهري متوسط بلغ %67، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمة وثقة المسافرين بها مع مرور الوقت.

كما أظهرت مؤشرات الاستخدام أن %94.2 من إجمالي المستخدمين كانوا من المسافرين الدوليين غير الناطقين بالعربية، بما يعكس قدرة الخدمة على تلبية احتياجات قاعدة متنوعة من المسافرين الدوليين داخل مطار القاهرة الدولي، ويؤكد نجاحها في تقديم تجربة رقمية سهلة ومفهومة وعابرة للغات.

ولم يقتصر أثر "اسأل مريم" على الاستخدام المباشر داخل المطار، بل امتد إلى المنصات الرقمية بشكل لافت، حيث بادر الركاب إلى تصوير تفاعلاتهم مع الخدمة ومشاركة تجربتهم بصورة تلقائية عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويُعد هذا التفاعل العفوي من المسافرين مؤشراً مهماً على أن الخدمة لم تكن مجرد أداة تقنية، بل تجربة لافتة استحقت أن يشاركها المستخدمون بأنفسهم مع متابعيهم، بما عزز من حضور مطار القاهرة الدولي رقمياً ورسخ صورته كمطار حديث يواكب أحدث الممارسات العالمية في خدمة المسافر.

وفي السياق ذاته، حققت الحملة الرقمية التي نفذتها الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتعريف بالخدمة 460,307 مشاهدة، إلى جانب 38,694 تفاعلاً مباشراً، في انعكاس واضح لحجم الاهتمام الذي حظيت به المبادرة، سواء من خلال المحتوى المؤسسي أو من خلال المحتوى الذي صنعه المستخدمون أنفسهم، والذي أسهم في توسيع نطاق الوصول وتعزيز التفاعل المجتمعي بصورة طبيعية ومؤثرة.