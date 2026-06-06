صدى البلد ينشر أول صورة لـ أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل مقر هيئة النقل العام بالقاهرة، ويرافقه عدد من المسؤولين ، للاطلاع على النسخة الاولى من الأتوبيسات الجديدة التي ستدخل الخدمة قريبا والتي تعمل بالغاز والكهرباء .

وينشر صدى البلد، صور أول أتوبيس يعمل بالكهرباء قبل دخوله منظومة النقل العام في القاهرة .

يأتي هذا بالتعاون بين كل من وزارة البيئة والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة، حيث تم التعاقد على شراء 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء، وكذا تطوير وتحويل جراج الأميرية ومساحته ٢٦٨٤٤ متر مربع ( البنية التحتية بالكامل - انشاء محطة لشحن الأتوبيسات الكهرباء ) إلى جراج نموذجى ضمن مشروع تحسين جودة هواء القاهرة، يستخدم أحدث التقنيات لتشغيل وسائل النقل العام صديقة للبيئة وذكية بتكلفة إجمالية قدرها ٥٧ مليون دولار ممولة من البنك الدولي ، مع تخريد الأتوبيسات القديمة التى تجاوزت أعمارها التشغيلية، وهو ما يقلل من استهلاك قطع الغيار والوقود وبما يعود بالأثر الإيجابي على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ويحقق زيادة فى الإيرادات.