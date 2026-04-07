إعلامي: فكرة تفويت علي ماهر للأهلي "هزلية" ولا أحد يضر بسمعته

أكد الاعلامي كريم رمزي، أن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، دائما ما يكون ندًا قويًا في مبارياته أمام الأهلي وتفوق على الأحمر في العديد من المناسبات.

وقال كريم رمزي، في تصريحاته على راديو ميجا اف ام: فكرة تهاون علي ماهر في مباراته أمام الأهلي اليوم هي فكرة هزلية ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف: علي ماهر مدير فني مميز ومحترم ولا يمكن أبدا ان يفعل ذلك، وعلي ماهر تفوق على الاهلي في كثير من المباريات وأخرج الاهلي سابقا من كاس مصر.

وتابع: لا يوجد أحد يضر بسمعته في سبيل تفويت مباراة للخصم، وعلي ماهر سيؤدي بكل قوة كعادته لكسب احترام جماهير الأهلي اولاً قبل كل شئ.