اتحاد الكرة يقترب من حسم المدير الفني للجبلاية.. خبير برتغالي الأرجح

اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم من التعاقد مع خبير برتغالي لتولي منصب المدير الفني للجبلاية، خلفًا لـعلاء نبيل، الذي رحل مؤخرًا عن منصبه عقب انتهاء تعاقده.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد لإعادة هيكلة القطاع الفني وتطوير منظومة كرة القدم، عبر الاستعانة بخبرات أوروبية قادرة على وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالمستوى الفني خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية، على أن يبدأ الخبير البرتغالي مهام عمله فور توقيع العقود، في توقيت مهم يتزامن مع استعدادات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة.