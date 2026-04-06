تحرك جديد من اتحاد الكرة بشأن إصابة نجم منتخب مصر

يغادر إسلام عيسي نجم فريق سيراميكا كلبيوباترا ومنتخب مصر الوطني القاهرة متوجهاً إلى ألمانيا في قادم الأيام لـ إجراء العملية الجراحية عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.

وتعرض إسلام عيسي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لدي مشاركته في صفوف منتخب مصر الوطني في مباراة إسبانيا الودية التي انتهت بالتعادل السلبي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف إجراء العملية الجراحية لنجم منتخب مصر الوطني إسلام عيسي في أحد المراكز الطبية بألمانيا.

يذكر أن إسلام عيسي نجم فريق سيراميكا كليوباترا شارك فى مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام السعودية وإسبانيا استعدادا لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك ضمن مجموعة ضمت منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.