«بإذن الله ترجع أقوى».. محمد المحمودي يدعم إسلام عيسي بعد إصابته بالرباط الصليبي

وجّه الإعلامي محمد المحمودي رسالة دعم للاعب المنتخب الوطني إسلام عيسى بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي.

قال الإعلامي محمد المحمودي في تصريحات تلفزيونية: "صعب على أي حد يتخيل ما حدث لإسلام عيسى. عندي خبر من داخل المنتخب، إن قبل معسكر مارس كان هناك استقرار على وجود جناح، والتوجه الأول كان لمحمد عبد الله لاعب سيراميكا، خاصة قبل ظهور هيثم حسن في الصورة. وعندما أصيب عبد الله، فكر حسام حسن في إسلام عيسى ليكون لاعبًا ثانيًا مع هيثم حسن، خاصة أن إسلام عيسى كان اكتشاف حسام حسن في المصري، وكان يعرف إمكانياته جيدًا."

وأضاف: "ما فاجأ حسام حسن شخصيًا هو قدرة إسلام على اللعب كجناح أيسر خلال التدريبات، بشكل أجبره على أن يكون اختياره الأول، خصوصًا مع مجهوده الضخم دفاعيًا، لكن هذا التفكير كان مخصصًا لمباراة السعودية فقط."

واكمل: "ما قدمه إسلام بعد أول مباراة ضد السعودية جعل كابتن حسام حسن يصرّ على الاعتماد عليه ويراهن عليه أمام كل الجهاز الفني بأنه سيكون سببًا في تقديم منتخب مصر أداء جيد أمام إسبانيا، وهذا ما حدث بالفعل."

وختم المحمودي: "ثم تأتي إصابة الرباط الصليبي لتنهي كل ذلك في وقت صعب جدًا، لواحد يحصل على فرصة عمره التي لم تكن لتأتي إلا في هذا التوقيت مع هذا المدرب. ألف مليون سلامة عليك، وكل الدعم لك، وبإذن الله ستعود أقوى من الأول يا إسلام."