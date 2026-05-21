قبل حسم سعر الفائدة.. الذهب يرتفع 10 جنيهات وسط ترقب في الأسواق

ارتفع سعر الذهب بعد ساعتين من بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم الخميس 21-5-2026 بالتزامن مع اقتراب إعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة في البنوك.

الذهب يرتفع مرة أخري

وارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب مقدارا طفيفا لم يجاوز 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض الذهب لحالة من التذبذب داخل الأسواق المختلفة وسط حالة من الترقب لقرار سعر الفائدة بعد أن فقد 30 جنيها علي الأقل من قيمته في أول التعاملات.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في اخر تحديث له 6815 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7788 جنيها للشراء و 7731 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7139 جنيها للشراء و7087 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6815 جنيها للشراء و 6765 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5841 جنيها للشراء و 5798 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.53 ألف جنيه للشراء و 54.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4508 دولارات للشراء و 4507 دولارات للبيع.