20 مايو موعد معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن موعد المعسكر الأخير للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقام معسكر منتخب مصر يوم 20 مايو المقبل وسط محاولات لإقامة مباراة ودية قبل لقاء البرازيل يوم 7 يونيو.

يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ودية أمام نظيره البرازيلي يوم 7 يونيو المقبل، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب إسبانيا سلبيا في المباراة التي جرت فى برشلونة استعدادا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا وإسبانيا.

وتأتي هذه المباراة بعد انتهاء معسكر مارس، الذي خاض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا، سعى خلالهما الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين وتطبيق خطط تكتيكية متنوعة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من اللقاء المرتقب أمام البرازيل، من خلال تعزيز الانسجام بين اللاعبين ورفع مستوى الأداء الجماعي، خاصة أن المنافس يُعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب المونديال.

كما تمثل المباراة اختبارًا مهمًا لقياس جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب تجربة بعض التشكيلات والعناصر الجديدة التي قد يعتمد عليها المنتخب خلال البطولة.