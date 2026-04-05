شوط أول سلبي لمنتخب مصر للناشئين والجزائر بتصفيات شمال إفريقيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، أمام نظيره منتخب الجزائر، من المباراة المقامة بينهما حاليا، في ختام تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب مطلع مايو المقبل.

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

يسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، لتحقيق الفوز على منتخب الجزائر وحصد الثلاث نقاط، من أجل الإنفراد بالمركز الثاني وحسم وصافة البطولة، بعد إقترب منتخب المغرب بشكل شبه مؤكد من التتويج بلقب البطولة، حيث يلتقي اليوم المنتخب الليبي أضعف فرق التصفيات، ويكفيه الفوز أو التعادل أمام المنتخب الليبي لحصد اللقب رسميا، في مهمة تبدو سهلة.

منتخب مصر يتأهل رسميا لنهائيات أمم افريقيا بالمغرب

وكان منتخب مصر حجز رسميا مقعدا في بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز في الجولة الماضية على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، إرتقت به إلى المركز الثاني، وضمنت تواجده ضمن المراكز الثلاث الأولى بنهاية التصفيات، بصرف النظر عن نتيجة مباراته اليوم أمام الجزائر.