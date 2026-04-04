منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

خاض منتخبنا الوطني، مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، تدريبه، اليوم، على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي الليبية، استعداداً لمواجهة منتخب الجزائر في الجولة الخامسة بختام تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في المغرب.

وطالب حسين عبداللطيف، اللاعبين بمواصلة الجدية، بعد ضمان التأهل للبطولة القارية، مطالباً الجميع بالتركيز والحصول على نقاط المباراة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب للاعبين، أن ضمان التأهل للبطولة لا يعني التراخي، بل إن الفوز على الجزائر يساوي تأكيد الجدارة، وتتويجاً للجهد المبذول طوال التصفيات.

الجدير بالذكر، أن المباراة ستشهد غياب محمد السيد الديزل المدافع الأيمن للحصول على الإنذار الثاني، وكذلك براء محمود للإصابة.

وسيعقد الجهاز الفني، محاضرة بالفيديو للاعبين، مساء اليوم، لشرح الجوانب الفنية، التي تتعلق بمباراة الفريق امام نظيره الجزائري على ملعب شهداء بنينا في الثانية من ظهر غد الأحد.