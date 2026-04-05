تشكيل منتخب مصر ضد الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا

يستعد منتخب مصر، مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، اليوم الأحد، لمواجهة منتخب الجزائر على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الخامسة في ختام تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وطالب حسين عبد اللطيف، اللاعبين بمواصلة الجدية، بعد ضمان التأهل للبطولة القارية، مطالباً الجميع بالتركيز والحصول على نقاط المباراة.

تشكيل منتخب مصر ضد الجزائر

مالك عمرو - ياسين تامر - عادل علاء - أدم يوسف - محمد جمال - أحمد بشير - عمر فودة - أحمد صفوت - عبد الله عمرو - يوسف عثمان - عبد العزيز خالد

مقاعد البدلاء

محمد عبيد - سيف تامر - أحمد محروس - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - دانيال تامر - زياد سعودي - عاصم أحمد - خالد مختار



