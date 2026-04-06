بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا

تعود بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف اليوم، الإثنين، إلى القاهرة قادمة من ليبيا، بعد المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب.

وحسم منتخب مصر بطاقة التأهل بشكل رسمي بعد الجولة الثالثة والفوز علي ليبيا 2-1 ، ومن قبلها الفوز علي تونس بهدف نظيف في الجولة الأولى ثم الخسارة من المغرب 2-1، ليحصل الفراعنة علي 6 نقاط منحته بطاقة العبور للنهائيات.

تلقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، خسارة أمام نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في ختام تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب مطلع مايو المقبل.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط من 4 مواجهات، يحتل بهم المركز الثالث، فيما يرتفع رصيد المنتخب الجزائري إلى 7 نقاط في الوصافة.

وكان منتخب مصر حجز رسميا مقعدا في بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز في الجولة الماضية على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، إرتقت به إلى المركز الثاني، وضمنت تواجده ضمن المراكز الثلاث الأولى بنهاية التصفيات، بصرف النظر عن نتيجة مباراته اليوم أمام الجزائر.