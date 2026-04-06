سأعود أقوى.. إسلام عيسى: اتحاد الكرة سيتكفل بعلاجي بالكامل

كشف إسلام عيسى لاعب نادي سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، تفاصيل إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا صعوبة التوقيت.

وأضاف عيسى عبر برنامج أوضة اللبس: "التوقيت صعب، لكنني راضٍ بقضاء الله، وأتمنى العودة سريعًا للملاعب والمشاركة مجددًا مع المنتخب".

وأوضح عيسى أن المهندس هاني أبو ريدة تواصل معه، إلى جانب خالد الدرندلي؛ للاطمئنان على حالته، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيتكفل بجميع المصاريف، مع العمل على إنهاء إجراءات سفره في أقرب وقت؛ لإجراء الجراحة.

وعن مواجهة إسبانيا، أوضح أن المنتخب كان في حالة تركيز كبيرة، والمدير الفني حسام حسن جهز اللاعبين بشكل قوي من خلال المحاضرات الفنية والتدريبات، مؤكدًا أن المواجهة كانت أمام منتخب كبير وذو تصنيف عالمي، وأن الأهم هو استمرار الأداء بنفس القوة في المرحلة القادمة.