إسلام عيسى يدعم زملاءه قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حرص اللاعب إسلام عيسى على دعم زملاءه قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة حسم الفائز ببطولة الدوري الصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويغادر إسلام عيسي نجم فريق سيراميكا كلبيوباترا ومنتخب مصر الوطني القاهرة متوجهاً إلى ألمانيا في قادم الأيام لـ إجراء العملية الجراحية عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.

وتعرض إسلام عيسي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لدي مشاركته في صفوف منتخب مصر الوطني في مباراة إسبانيا الودية التي انتهت بالتعادل السلبي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف إجراء العملية الجراحية لنجم منتخب مصر الوطني إسلام عيسي في أحد المراكز الطبية بألمانيا.

يذكر أن إسلام عيسي نجم فريق سيراميكا كليوباترا شارك فى مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام السعودية وإسبانيا استعدادا لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.