خالد طلعت: بالارقام ناصر منسي أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :الأسطورة ناصر منسي أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم ، 11 مساهمة تهديفية حتى الأن بفارق هدفين عن أقرب منافسيه وبعدد مباريات أقل.

ويأتي تألق ناصر منسي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي يحققها الزمالك مؤخرًا، حيث حقق الفريق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، أحرز منهم المهاجم هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة، في ظل حالة من الاستقرار الفني والتألق الجماعي للفريق.



وساهم ناصر منسي في 11 هدف خلال الموسم الحالي وسجل 6 أهداف وصنع 5 خلال 871 دقيقة خلال 9 مباريات.

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز مهمة على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بمجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.