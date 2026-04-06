ناصر فان باستن.. أيمن يونس يتغنى بأداء ناصر منسي أمام المصري

أشاد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، بفوز الزمالك برباعية على المصري في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز

وقال ايمن يونس في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك يخوض مغامرة كبيرة للغاية ولكن الزمالك يقدم مستوى مميز وهدف ناصر منسي مثل ماركو فان باستن.

وأضاف: لاعبي الزمالك أصيبوا بعدوى إيجابية من الجماهير والزمالك قدم سيمفونية جميلة، والسوشيال ميديا هي من تشعل الأجواء والزمالك سيتوج بالألقاب بالهدوء.

وتابع: الزمالك يحتاج إلى الهدوء تماما في هذه المرحلة الحاسمة من اجل التتويج بالألقاب وقادر بقوة على حسم لقب الدوري.