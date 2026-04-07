اتحاد الكرة يبحث عن ودية للمنتخب خلال معسكر مايو استعدادا للمونديال

يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة جهوده خلال الفترة الحالية لحسم طرف المواجهة الودية التي يخوضها المنتخب قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث تتواجد ثلاثة منتخبات على طاولة المفاوضات، هي منتخب الأردن ومنتخب السودان ومنتخب البوسنة والهرسك، على أن يتم الاستقرار على المنافس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب منتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم 29 مايو المقبل لخوض مباراة ودية على استاد استاد العاصمة الجديدة، ضمن الاستعدادات النهائية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب البرازيل يوم 6 يونيو، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق المونديال.

حسم موقف حمدي فتحي

في سياق متصل، كشف مسؤولو المنتخب حقيقة موقف حمدي فتحي من المشاركة في ودية البرازيل، بعد تعرضه للطرد في مواجهة منتخب إسبانيا.

وأكدت اللوائح التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم غياب اللاعب عن المباراة المقبلة للإيقاف، إلا أنه في حال خوض منتخب مصر مباراة ودية قبل مواجهة البرازيل، سيتم تنفيذ الإيقاف خلالها، ما يتيح لحمدي فتحي المشاركة بشكل طبيعي في اللقاء المرتقب أمام “السيليساو”.