الحديقة النباتية في أسوان تستقبل 1950 مصرياً وزائرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان على أن الحديقة استقبلت نحو 1950 زائرا من المصريين ، والزائرين من مختلف الأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير الحديقة النباتية بأسوان بأن عدد زوار الحديقة من المصريين بلغ 1475، بالإضافة إلى 475 زائرًا من السائحين الاجانب من مختلف الجنسيات.

الحديقة النباتية

وأشار الدكتور عمرو محمود إلى أن حديقة النباتات الإستوائية تعد من أبرز المقاصد السياحية داخل مدينة أسوان، سواء للمصريين أو السائحين الأجانب.

وأضاف أن الحديقة النباتية تضم حوالى 800 نوع من النباتات والأشجار الإستوائية النادرة على مستوى العالم ، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل على مساحة 18 فدانًا.