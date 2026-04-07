كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر بالزمالك استبعاد الأنجولي شيكو بانزا من مباراة شباب بلوزداد.

وقال مصدر بالزمالك: "استبعاد الأنجولي شيكو بانزا من مباراة شباب بلوزداد بسبب الإصابة وعدم جاهزيته حتى الآن".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستسافر اليوم الثلاثاء إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.