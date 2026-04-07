من الإدارة إلى الأساطير.. لعنة الأزمات الصحية تضرب رموز الزمالك

شهد نادي الزمالك خلال الفترة الماضية واحدة من اللحظات الإنسانية المؤثرة في تاريخه الحديث بعدما تعرض عدد من رموزه البارزين لأزمات صحية متتالية استدعت خضوعهم لعمليات جراحية.

البداية مع أحمد سليمان.. أزمة مفاجئة ونهاية مطمئنة

كانت البداية مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخلا جراحيا عاجلا.

الخبر أثار قلقا واسغا داخل أوساط النادي خاصة أنه أحد الوجوه الإدارية البارزة إلا أن العملية تكللت بالنجاح ليبدأ بعدها مرحلة التعافي وسط دعم كبير من الجماهير وأبناء النادي.

ومع مرور الوقت، استعاد سليمان عافيته بشكل تدريجي ليؤكد أن الأزمة كانت محطة عابرة في مسيرته داخل القلعة البيضاء.

حسين لبيب.. رئيس الزمالك يتجاوز المحنة

لم تمضي فترة طويلة، حتى أعلن حسين لبيب رئيس النادي خضوعه هو الآخر لعملية جراحية بعد تعرضه لمشكلة صحية استدعت متابعة دقيقة.

وجاءت هذه الأنباء في توقيت حساس، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه لبيب في إدارة النادي، ما جعل جماهير الزمالك تترقب تطورات حالته الصحية باهتمام بالغ.

لكن سرعان ما جاءت الأخبار السعيدة بعد نجاح العملية واستقرار حالته ليعود تدريجيًا إلى ممارسة مهامه، مؤكدًا أن دعم الجماهير كان له أثر كبير في تجاوز هذه المرحلة.

"المعلم" يخرج منتصرا.. حسن شحاتة خضع لعملية دقيقة استمرت 13 ساعة

وخضع حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك ايضا لعملية جراحية دقيقة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثارت حالة من القلق بين جماهير الكرة المصرية.

وقد تم إجراء التدخل الجراحي في إطار خطة علاجية لمعالجة مضاعفات معوية معقدة وسط متابعة طبية دقيقة نظراً لتاريخه الصحي خلال الفترة الماضية.

وأسفرت العملية عن نجاح تام، حيث خرج “المعلم” من غرفة العمليات بعد انتهائها واستقرت حالته بشكل ملحوظ، ليبدأ مرحلة التعافي وسط ارتياح كبير من محبيه، في ظل تحسن واضح يؤكد تجاوز الأزمة الصحية وعودة الاطمئنان حول وضعه الطبي.

لم يمر خبر الأزمة دون تفاعل كبير، حيث انهالت رسائل الدعم والدعاء من الجماهير، إلى جانب العديد من الشخصيات الرياضية التي حرصت على التعبير عن تضامنها مع “المعلم”، تقديرًا لتاريخه الكبير وإنجازاته سواء مع نادي الزمالك أو مع المنتخب الوطني.

ولم تكن هذه الوعكة هي الأولى التي يمر بها حسن شحاتة خلال العام الجاري إذ سبق أن تعرض لمشكلات صحية في فترات سابقة خلال شهري يوليو وأكتوبر من العام الماضي شملت ارتفاعًا حادًا في نسبة الصفراء إلى جانب مشاكل في المعدة، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

جمال عبد الحميد.. أسطورة الزمالك

وفي أحدث فصول هذه السلسلة، كشف مصدر عن تعرض جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لأزمة صحية استدعت التدخل الجراحي في خبر أثار تعاطفا واسعا داخل الشارع الرياضي المصري.

ويعد عبد الحميد أحد أبرز رموز النادي عبر تاريخه حيث ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات ما جعل الجماهير تتابع حالته لحظة بلحظة.

أعلن طارق يحيى، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن تعرض جمال عبد الحميد لاعب الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب "يحيى" عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مليون سلامة على قلبك يا كابتن مصر.

وأضاف: "شفاك الله وعافاك يا جمال عبدالحميد.. قسطرة في القلب".