انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور يوجّه رسالة قوية إلى الإعلام الرياضي بشأن الزمالك والأهلي

علا محمد

وجة الإعلامى خالد الغندور رسالة للإعلام الرياضي المصري .

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":
نقطة نظام.. الإعلام الرياضي مش مهمته الخبر وبس خصوصا إننا في الوقت الحالي الخبر بقا في متناول الجميع بمعنى إحنا في التمانينيات والتسعينيات كنا عشان نعرف الخبر عموما والخبر الرياضي تحديدا، كان لازم ننتظر الجرنال لما تظهر طبعاته"

واضاف :"ويا سلام لما كنا بنستنى المساء والأهرام المسائي
عشان نعرف آخر الأخبار والتعاقدات والكواليس لكن مع عالم الفضائيات والسماوات المفتوحة والسوشيال ميديا بقينا بنعرف الخبر لحظة حدوثه ومن أكتر من مصدر عشان كدا ".

واكد: "مهمة الإعلام الرياضي هي التحليل وطرح وجهات النظر والمسؤولية بتزيد لما يكون الإعلامي كان نجم سابق لأنه لازم هيتم اتهامه بالانتماء والتحيز".

واشار :"أنا مثلا بتشرف إني كنت كابتن الزمالك التاريخي مع ان ده بيصعب مهمتي لو انتقدت الأهلي.. فيبقى أنا متحيز لأني زملكاوي
ولو انتقدت الزمالك فالزمالكاوية بيزعلوا لإني من وجهة نظرهم بخذلهم".

وتابع :"وبتودد للاهلي ولجمهوره ومع كدا بنقوم بدورنا ومن باب التحليل الرياضي وبمنتهى الموضوعية لازم ندي الزمالك حقه نادي داخل الموسم بيفقد أهم نجومه".

و استكمل :"لا دا من 2020 وهو بيفقد نجومه ومدربيه كارتيرون
جوميز ساسي، بن شرقي، مصطفى محمد ، طارق حامد، محمد أبو جبل، إمام عاشور، زيزو وغيرهم وغيرهم واعتزال شيكابالا وعبد الشافي".

واضاف الغندور : "لكن العنصر الوحيد بعد توفيق ربنا اللي مش ممكن الزمالك يفقده هو جمهوره جمهور الزمالك هو الفارس اللي في وسط الشعار هو حارس النادي وهو اللي بيصون هُويته".

وتابع :"تخيلوا 14 ايقاف قيد.. سحب أرض أكتوبر.. مفيش فلوس..
الأسماء الكبيرة رحلت.. لاعبين شباب زي محمد شحاته ومحمد إبراهيم ومحمد السيد ووجوه صاعدة زي محمد اسماعيل وإحمد شريف.. ولاعبين جايين من بعيد زي ناصر منسي الأسطورة وأحمد فتوح عشان كدا وجود قائد زي عبد الله السعيد كان مهم وملهم".

وأكمل: "هنا السؤال المهم يعني ايه نجم؟.. ببساطة.. النجم عطاء كبير مميز ومخلص عطاء لصالح الفريق عطاء يفرح الجمهور.. لكن النجم عمره ما يكون عبء.. عمره ما يكون مجرد حساب في البنك.. عمره ما يكون اسم كبير ودوشة كبيرة وصخب إعلامي وبس 
النجم ضمير ومسؤولية عشان كدا لازم ننصف نجوم حقيقيين زي
معتمد جمال
وفتوح
وبيزيرا
وناصر منسي
والدباغ
ملناش دعوة عقودهم بكام وعملوا كام إعلان وخرجوا في كام برنامج لكن لينا دعوة بعطائهم في الملعب شابووو نادي الزمالك
ورجالته وجمهوره".

وأوضح  :"دورنا كإعلام رياضي لازم يتجاوز نقل الخبر دا حق المشاهد علينا وسواء الزمالك فاز بالدوري أو لا فاز بإفريقيا أو لا
فالزمالك فاز باحترام الجميع وقدر يهز ثوابت وهمية زي وهم الأسماء الكبيرة اللي مش بتقدم عطاء كبير وهم ان المدرب الأجنبي هو الحل".

وختم: "الزمالك قدر يحمي هوية الكورة ويحمي فكرة ان الكورة للجماهير وبالجماهير وان الاندية الشعبية بجماهيرها وتاريخها
هتفضل هي عصب الكورة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد