عماد النحاس مدربا .. تشكيل الجهاز الفني لفريق المصري كاملا

أعلن نادي المصري البورسعيدي، تولي عماد النحاس منصب المدير الفني للفريق بعد رحيل نبيل الكوكي.

وقال رجب عبدالقادر عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عبر تصريحات إذاعية أنه تم تعيين عماد النحاس مدربا في مهمته مع المصري على أن يعاونه كلا من محمد محسن ابو جريشة و سيف داود ومحمد فتحي مدرب حراس.

ومن المقرر أن يقود عماد النحاس أول تدريب للمصري مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة الدوري القادمة أمام بيراميدز في بطولة الدوري.

وتقام مباراة المصري البورسعيدي أمام بيراميدز يوم 11 أبريل الجاري في تمام الساعة الخامسة عصرا.

فوز الزمالك على المصري

حقق نادي الزمالك فوزاً عريضاً على النادي المصري برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري، ليواصل الفريق الأبيض تفوقه على الزمالك في الموسم الجاري.

المصري يخسر أمام الزمالك للمرة الرابعة

وواجه النادي المصري فريق الزمالك فى 5 مباريات خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات المحلية والأفريقية، خسر فى 4 مواجهات وتعادل فى واحدة